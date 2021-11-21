Пьяный водитель сбил семью с детьми в Новой Москве

Погиб маленький ребёнок

Девятимесячный ребёнок погиб в результате ДТП в Новомосковском округе столицы. Ещё три человека получили травмы, среди них двухлетний мальчик. Они госпитализированы. Мужчина за рулём "Газели" сбил пешеходов.

По дороге в деревне Николо-Хованское в Новомосковском округе вечером 20 ноября шла семья: мама, бабушка и двое детей. На них наехала "Газель". Девятимесячная девочка, которая была в коляске, погибла на месте. Двух женщин и двухлетнего мальчика госпитализировали. По предварительной информации, их жизням ничего не угрожает, сообщает "ТВ Центр".

Местные жители рассказывают, что тротуаров в этой части деревни нет и людям приходится идти по проезжей части. Водитель, находившийся за рулём машины, был пьян. В отношении виновника ДТП возбудили уголовное дело. Он оказался местным жителем.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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