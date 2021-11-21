Годовщина Майдана: как деградировала Украина за 8 лет

Незалежная очень хочет попасть в НАТО

21 ноября на Украине отмечают День достоинства и свободы. Государственный праздник посвящён годовщине протестов на Майдане. Демонстранты тогда выступили за интеграцию с Евросоюзом. Спустя восемь лет власти страны не теряют надежды, что Украина когда-нибудь окажется не только в ЕС, но и в НАТО.

Восьмая годовщина Майдана, которую, впрочем, многие даже в самой Незалежной именуют годовщиной гибели Украины. Ровно в этот день в 2013 году началась многомесячная акция протеста. За это время цены на газ и электричество в стране взлетели в разы. По стоимости тарифов Украина - уже Европа. Но вот доходы населения далеки от европейских.

Эпидемиологическая ситуация, миграционный и энергетический кризисы - всё это заметно ослабило страну, сделав её удобной мишенью. Разумеется, для России. Западные журналисты даже называют примерные сроки вторжения российской армии - несколько недель. В зарубежных СМИ по этому поводу началась масштабная информационная кампания, сообщает "ТВ Центр".

Россия не раз заявляла, что не станет оправдываться за перемещения своих военных на своей же территории. Однако Киев продолжает нагнетать ситуацию. Пётр Порошенко, который сейчас находится в Канаде, попросил предоставить Украине больше вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны. А ещё неплохо бы, уверен политик, пригласить в страну натовские формирования.

В США милитаристские настроения Порошенко явно не разделяют. По словам генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, натовские базы на территории Украины могут показаться бесполезной, а главное, опасной провокацией.

Вступление в НАТО, по мнению Порошенко, должно приблизить страну к долгожданному членству в ЕС. Пока же остаётся лишь запасаться терпением и готовиться к выдуманной войне. На которую Россия, как в том анекдоте, не явится.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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