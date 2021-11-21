Литературовед Мариэтта Чудакова умерла в реанимации в Коммунарке

Ей было 84 года

Литературный критик Мариэтта Чудакова умерла в больнице в Коммунарке. Об этом написала её дочь у себя в Facebook.

Чудаковой было 84 года. Она - доктор филологических наук, историк, член Европейской академии, профессор Литературного института, известный российский литературовед, критик, писатель и общественный деятель.

Из-под пера Чудаковой вышли шесть книг, более 200 научных работ и статей в области истории литературы XX века, филологии и литературной критики. Много времени она уделяла творчеству Булгакова, Замятина, Зощенко и Козырева.

Чудакова была председателем Всероссийского булгаковского фонда, а также ответственным редактором Тыняновских сборников.

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