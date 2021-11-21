Наталья Сергунина рассказала о поддержке студий анимации в Москве

Они получают гранты от столичного правительства

Российская анимация демонстрирует существенный рост. За последние годы отечественные проекты стали востребованы за рубежом, многие мультфильмы переводят на иностранные языки.

В 2021 году московские студии анимации при поддержке города приняли участие в двух крупных международных кинорынках - MIPCOM и MIFA. Москва выделяет гранты создателям как коммерческой, так и некоммерческой авторской анимации, сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

Поддержка со стороны правительства Москвы - хорошее подспорье для отрасли. Город компенсирует анимационным студиям часть затрат на адаптацию их продукции для зарубежного рынка. Выделяются гранты на производство контента и повышение экономических показателей.

Киностудия "Союзмультфильм"стала одним из получателей гранта в размере 10 миллионов рублей. По мнению гендиректора студии Бориса Машковцева, для Москвы поддержка аниматоров - это не только имиджевое решение: с каждым годом креативные индустрии вносят всё больший вклад в экономику города.

Город также одобрил грант студии "Аэроплан", которая входит в группу компаний "Рики". Она долгие годы реализует популярный проект "Фиксики". Грант от столичного правительства получила и студия Animaccord. Её мультсериал "Маша и Медведь" был дублирован на 42 языка.

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