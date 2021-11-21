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Дельфин и Русалка: Николаев и Королёва воссоединились на сцене ради зрителей

16:41
  • воскресенье
  • 21 ноября 2021

Когда-то они были счастливы вместе

Игорь Николаев и Наташа Королёва воссоединились на несколько минут на сцене. Дельфин и Русалка, как называли когда-то эту звёздную пару, спели песню про жёлтые тюльпаны, а после этого Наташа поцеловала своего бывшего мужа.

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Всё случилось на юбилейном вечере Игоря Николаева.  В какой-то момент на сцену с огромным букетом жёлтых тюльпанов вышла Наташа Королёва. Она со слезами на глазах подпевала бывшему мужу, а потом преподнесла ему цветы.

После этого Наташа попросила маэстро: "Ну, поцелуйчик. Один". Николаев не смог отказать той, с которой счастливо прожил в браке 9 лет. За это время композитор написал для любимой множество хитов, которые до сих пор поют поклонники Королёвой и Николаева. 

Сейчас Игорь Николаев счастлив в браке с молодой женой Юлией Проскуряковой. Они вместе уже 11 лет. Юля моложе Игоря на 22 года. А Наташа после разрыва с Николаевым вышла замуж за стриптизёра Сергея Глушко (Тарзана). 

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