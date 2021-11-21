Пашинян поблагодарил Путина за посреднические усилия в Нагорном Карабахе

Два лидера пообщались по телефону

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Владимира Путина за активные посреднические усилия России в разрешении конфликта вокруг Нагорного Карабаха. 21 ноября состоялся телефонный разговор двух лидеров.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Пашинян обсудили меры по стабилизации в регионе Южного Кавказа в контексте реализации договоренностей по Карабаху. Стороны договорились о дальнейших контактах.

В ночь на 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе были прекращены боевые действия. Это стало возможным, благодаря посредническим усилиям Москвы. Позже Россия ввела в регион миротворческие силы. Несколько дней назад ситуация в зоне конфликта снова обострилась, но сторонам удалось договориться о перемирии.

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