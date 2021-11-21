Силовики застрелили подозреваемого в убийстве пьяного жителя Подмосковья

Он открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Сотрудники Росгвардии застрелили пьяного жителя Солнечногорска, который подозревался в убийстве своей матери. После ссоры со своей сожительницей мужчина пошёл к дому матери, убил её и поджёг дом.

После этого с ружьём в руках он вернулся к сожительнице и начал стрелять по двери её дома. На место инцидента соседи вызвали полицию и Росгвардию. Мужчина стал стрелять в силовиков.

Ответным выстрелом его смертельно ранили, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СКР Ольга Врадий.

На месте перестрелки работают следовали и криминалисты. Дело взяла на контроль прокуратура Московской области.

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