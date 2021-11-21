Рогозин ответил критикам фильма "Вызов" цитатой из Сталина

"Роскосмос" продолжит сотрудничество с кинематографистами

Дмитрий Рогозин ответил критикам фильма "Вызов" словами Сталина. "Хорошая картина, говорил Сталин, стоит нескольких дивизий...", - написал глава "Роскосмоса" у себя в Telegram-канале.

Рогозин уточнил, что возглавляемая им корпорация продолжит сотрудничество с кинематографистами.

"Наши ветераны, наши действующие спецы и пришедшая в отрасль молодёжь достойны внимания кинематографистов и общества в целом", - написал руководитель корпорации.

После недавнего полёта на МКС актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко для съёмок нескольких сцен фильма "Вызов" в Сети звучала критика в адрес артистов и корпорации "Роскосмос".

Некоторые пользователи соцсетей утверждали, что из-за полёта кинематографистов были надолго отложены запланированные экспедиции, но в "Роскосмосе" подобные заявления опровергли.

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