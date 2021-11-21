Рогозин ответил критикам фильма "Вызов" цитатой из Сталина

"Роскосмос" продолжит сотрудничество с кинематографистами
Дмитрий Рогозин ответил критикам фильма "Вызов" словами Сталина. "Хорошая картина, говорил Сталин, стоит нескольких дивизий...", - написал глава "Роскосмоса" у себя в Telegram-канале.
Рогозин уточнил, что возглавляемая им корпорация продолжит сотрудничество с кинематографистами.
"Наши ветераны, наши действующие спецы и пришедшая в отрасль молодёжь достойны внимания кинематографистов и общества в целом", - написал руководитель корпорации.
После недавнего полёта на МКС актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко для съёмок нескольких сцен фильма "Вызов" в Сети звучала критика в адрес артистов и корпорации "Роскосмос".
Некоторые пользователи соцсетей утверждали, что из-за полёта кинематографистов были надолго отложены запланированные экспедиции, но в "Роскосмосе" подобные заявления опровергли.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram