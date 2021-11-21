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Польша пригрозила закрыть границу с Белоруссией из-за мигрантов

19:20
  • воскресенье
  • 21 ноября 2021

Пока не работает только один пункт пропуска

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил полностью закрыть границу с Белоруссией. "Мы готовы закрыть и другие пункты пересечения границы, а также возможности для транзита и торговли, чтобы оказать экономическое давление на режим Лукашенко", - приводит слова главы правительства "Польское радио".

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Пока что Варшава приняла решение о закрытии одного пункта пропуска на границе с Белоруссией. Именно рядом с пунктом "Кузница" в начале ноября мигранты разбили лагерь.

Польский премьер поблагодарил западных союзников за поддержку во время кризиса с мигрантами. Он добавил, что сложившаяся ситуация угрожает нормальному функционированию всего Евросоюза.

В начале ноября на границе Белоруссии и Польши начали скапливаться мигранты из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались прорваться на территорию Польши, но пограничники применили против мирных граждан слезоточивый газ и спецсредства. После этого часть беженцев приняла решение вернуться на родину.

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