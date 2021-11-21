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В Кремле не исключили новых провокаций Украины против России

17:15
  • воскресенье
  • 21 ноября 2021

Ситуация искусственно накаляется

В Кремле не исключают новых провокаций с целью оправдать заявления Запада об угрозе вторжения России на Украину. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Истерика о возможном вторжении России на Украину, по мнению Пескова, нагнетается искусственно. "Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", - сказал представитель Кремля.

Он предупредил, что силовое решение кризиса в Донбассе будет иметь самые серьёзные последствия. "Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить ещё одну беду для самих себя и для всех в Европе", - предположил Песков.

Ситуация вокруг Украины в последние дни искусственно нагнетается самим Киевом и его союзниками. В западной прессе появляются статьи, в которых бездоказательно говорится о подготовке Россией вторжения на Украину. На этом фоне в Чёрное море прибыли несколько американских кораблей, что, по мнению российского Минобороны, стало дестабилизирующим фактором в регионе.

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