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Объявлен размер прожиточного минимума на 2022 год

18:34
  • воскресенье
  • 21 ноября 2021

Но повышение МРОТ выделены дополнительные деньги

В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год. Для работающих граждан он составит 13 793 рубля, а для детей - 12 274 рубля. В целом по России в будущем году прожиточный минимум составит 12 654 рубля.

Путин поручил повысить прожиточный минимум и МРОТ
Путин внес в Думу поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума

Эти цифры отражены в поправках Владимира Путина к проекту бюджета на 2022-2024 годы. На повышение прожиточного минимума и МРОТ государство направит 30 миллиардов рублей.

Одна из уже одобренных поправок даст возможность правительству оперативно распределять эти средства между регионами. На них не будет распространяться требование о необходимости утверждать трансферты законом о бюджете.

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