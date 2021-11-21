Очевидцы сняли впечатляющие кадры песчаной бури в Египте

Видимость упала до нескольких метров

Сразу на несколько городов Египта, в том числе Каир, обрушилась мощная песчаная буря. Впечатляющими кадрами в соцсетях делятся очевидцы.

На них видно, как надвигается огромная стена пыли и песка, которая накрывает всё на своём пути. Улицы за считанные минуты одна за другой погрузились в полумрак. Видимость на дорогах упала до нескольких метров.

Водителям пришлось ехать на минимальной скорости, а жителям домов спешно закрывать окна. В другой части страны, на побережье Средиземного моря, со вчерашнего дня продолжаются сильные ливни с ураганным ветром, что уже привело к наводнениям.

В Александрии и соседних городах затоплены улицы и первые этажи зданий. Затруднено движение личного и общественного транспорта, сообщает "ТВ Центр".

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