Нет спроса: компания РЖД отменяет десятки поездов

Это уже второе решение за пандемию

В России будут отменены или сокращены 44 поезда дальнего следования. Причиной пересмотра расписания стало падение потребительского спроса.

Изменения коснутся составов, связывающих Москву с Санкт-Петербургом, Мурманском, Адлером, Нижним Новгородом. Но в новогодние праздники РЖД всё же увеличат число поездов, так как в эти традиционно растёт спрос на перевозки.

Дополнительные поезда будут ходить в зимние каникулы по максимально востребованным направлениям: центральная часть страны, побережье Чёрного моря и популярные горнолыжные курорты.

Ранее РЖД из-за снижения спроса уже сокращали более 200 поездов дальнего следования. Это было весной 2021 года. После смягчения ограничений компания начала восстанавливать ранее отмененные составы, вернув 90% поездов на линии.

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