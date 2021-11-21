ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нет спроса: компания РЖД отменяет десятки поездов

19:45
  • воскресенье
  • 21 ноября 2021

Это уже второе решение за пандемию

В России будут отменены или сокращены 44 поезда дальнего следования. Причиной пересмотра расписания стало падение потребительского спроса.
РЖД отменили ряд поездов в Забайкалье

Изменения коснутся составов, связывающих Москву с Санкт-Петербургом, Мурманском, Адлером, Нижним Новгородом. Но в новогодние праздники РЖД всё же увеличат число поездов, так как в эти традиционно растёт спрос на перевозки.

Дополнительные поезда будут ходить в зимние каникулы по максимально востребованным направлениям: центральная часть страны, побережье Чёрного моря и популярные горнолыжные курорты.

Ранее РЖД из-за снижения спроса уже сокращали более 200 поездов дальнего следования. Это было весной 2021 года. После смягчения ограничений компания начала восстанавливать ранее отмененные составы, вернув 90% поездов на линии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
РЖД
РЖД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.