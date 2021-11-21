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Путин ревакцинировался "Спутником Лайт"

19:57
  • воскресенье
  • 21 ноября 2021

Президент чувствует себя хорошо

Владимир Путин сообщил о своей ревакцинации от коронавируса вакциной "Спутник Лайт". "Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе ещё одну прививку "Спутником Лайт", это уже называется ревакцинация", - сказал Путин на встрече с заместителем директора Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым.

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По словам главы государства, он нормально себя чувствует спустя два часа после ревакцинации, передаёт ТАСС.

Президент также выразил желание принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса. Она разработана там же, где "Спутник V" и "Спутник Лайт" – в Центре имени Гамалеи.

"Я могу принять участие в этом эксперименте?" - спросил Путин. "Безусловно", - ответил Логунов, уточнив, что нужно подписать согласие. "Я подпишу. Договорились. Обязательно подпишу, можем сегодня это сделать", - сказал Путин.

Президент России вакцинировался от коронавируса в марте-апреле 2021 года. По словам Владимира Путина, он перенёс оба укола хорошо. Никаких серьёзных побочных эффектов от вакцинации у главы государства не было.

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