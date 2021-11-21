Умерла Нина Русланова

Актрисе было 75 лет

Умерла народная артистка России Нина Русланова. В последнее время она тяжело болела. Об уходе Руслановой сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.

Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. После строительного училища она решила стать актрисой и поступила в Харьковский театральный институт.

В её копилке – сотни театральных и киноролей. Самые известные фильмы с участием Руслановой - "Тени исчезают в полдень", "Мой друг Иван Лапшин", "Завтра была война", "Валентин и Валентина", "Зимняя вишня", "Собачье сердце", "Небеса обетованные".

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