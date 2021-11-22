Путин вызвался испытать новую форму вакцины от коронавируса

Сейчас идет работа над назальным препаратом

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса. Повторную прививку "Спутником Лайт" президент сделал в воскресенье, а уточняющие вопросы об иммунизации, самом главном сейчас способе защитить свое здоровье, президент задал специалисту Центра имени Гамалеи Денису Логунову. В настоящий момент в институте разработаны вакцины от всех версий ковида, в том числе, от дельта-варианта. Идёт работа и над назальным препаратом от коронавируса, который, по словам ученого, почти не имеет побочных эффектов. Владимир Путин заявил, что готов лично принять участие в испытаниях вакцины.

С заместителем директора Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым Владимир Путин встречается спустя всего два часа после ревакцинации. Эта беседа, больше напоминающая интервью, адресована, судя по всему, тем, кто пока еще затягивает с ревакцинацией. Количество антител к коронавирусу, объясняет Логунов, через 6-8 месяцев падает. Введение третей дозы препарата возвращает титры к исходному уровню, а зачастую даже выше. Президент просит уточнить, так когда же следует делать повторную прививку.

- Через полгода в неблагоприятных эпидусловиях. А в условиях, когда у нас нет такого большого пандемического эпидемического подъёма, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год.

- Это позднее или сейчас?

- Позднее будет, да. Сейчас пока у нас действительно неблагоприятный период. Это полгода.

Причем, в 80% случав достаточно "Спутник Лайт", которая фактически является первым компонентом "Спутника V". Эта российская вакцина сейчас применяется в 71 стране мира. Надежная, безопасная и эффективная - гарантирует больше 80% защиты. В Центре имени Гамалеи завершили 1 и 2 фазы клинических испытаний прививки для детей. Хорошая переносимость и качественный иммунный ответ - при меньшей дозировке.

Уже разработана назальная форма вакцины. Она позволяет сформировать так называемый барьерный иммунитет, то есть защитить слизистые, через которые вирус проникает в организм. Впереди испытания. Одним из добровольцев захотел стать президент.

- В основном на сотрудниках, проверяем, смотрим.

- Это пока эксперимент? Я могу принять участие?

- Безусловно, если подпишите согласие.

- Обязательно подпишу, сегодня сделаем.

А в Центре Гамалеи ведут разработку сразу двух препаратов против коронавируса. Первый, основанный на моноклональных антителах, показал отличные результаты и должен быть одобрен в течение полугода. В основе второго – химические соединения. Специалистам, как выразился, Логунов, некогда почивать на лаврах. "Спутник V", конечно стал первой в мире вакциной, но и сам вирус мутирует. Российские ученные к этому готовы. Еще один вопрос, который волнует многих.

- Сейчас гриппозный как раз период, ОРВИ, грипп гуляет. Можно делать сразу одну прививку за другой или все-таки подождать, иммунная система должна отработать один препарат.

- Достаточно выждать 2 недели, переждать 2 недели, это как раз срок, который связан с первичными воспалительными реакциями.

При этом не важно, какую из прививок от коронавируса или гриппа человек сделает первой. Главное надежно защитить себя и своих близких, как это уже сделал российский президент.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram