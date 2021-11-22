Европу захлестнула волна протестов против антиковидных ограничений

На улицы вышли десятки тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения предупредила о серьёзной угрозе для Европы из-за коронавируса. От опасной инфекции только за зимние месяцы могут скончаться порядка полумиллиона человек.

Виной всему недостаточно высокие темпы прививочной кампании и быстрое распространение новых штаммов. ВОЗ призывает страны ужесточить ограничения. Доводы специалистов пока остаются неуслышанными значительной частью населения Старого Света.

В воскресенье на улицы бельгийской столицы вышли свыше 35 тысяч противников вакцинации и усиления противоэпидемических мер. Демонстранты отклонились от согласованного маршрута. Полиция пыталась им помещать, перекрыв дорогу. В правоохранителей полетели палки, камни и петарды. Для разгона толпы применили слезоточивый газ и водомёты.

Беспорядки не утихают вот уже несколько дней подряд в разных городах Нидерландов. Люди требуют отмены предписания, согласно которому попасть в кафе, рестораны и супермаркеты теперь можно только по санитарным пропускам.

Протестовали и в Австрии, где сегодня стартует общенациональный локдаун. Недовольство жителей также вызвало решение властей ввести с февраля следующего года обязательную вакцинацию.



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