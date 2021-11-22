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Российские военные начали патрулировать линию разграничения на востоке Сирии

08:56
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Обстановка там остается напряженной

Российские военные начали патрулирование вдоль линии разграничения на востоке Сирии, между территориями, которые контролирует правительственная армия и международная коалиция во главе с США. По данным Центра по примирению, там могут находиться спящие ячейки запрещенного в России "Исламского государства". Наши военные выступают гарантом безопасности местных жителей.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

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