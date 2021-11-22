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На юго-востоке Москвы загорелся хостел (видео)

08:44
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Есть пострадавшие

Крупный пожар на юго-востоке Москвы ликвидирован. Этой ночью спасателям пришлось бороться с огнем в хостеле. Пострадали три человека, одному из них потребовалась госпитализация. 120 были эвакуированы.

Возгорание произошло на первом этаже здания - площадь быстро увеличивалась. К прибытию пожарных огонь охватил 300 квадратных метров. В тушении задействовали 235 человек и 70 единиц техники, сообщает "ТВ Центр".

Работу специалистов затрудняла сложная планировка, а также сильный дым. В итоге из горящих помещений были спасены 30 человек. Причины пожара выясняют дознаватели.

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