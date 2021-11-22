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Снежный циклон оставил без света более тысячи жителей Приморья

07:59
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Специалисты восстанавливают электроснабжение

Регионы Дальнего Востока - во власти мощного циклона. В Приморском крае - мокрый снег с дождем и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает "ТВ Центр".

Без света остались более полутора тысяч жителей нескольких населенных пунктов, в частности, в Ольгинском районе. Энергетики восстанавливают оборванные ЛЭП.

В школах Владивостока отменили занятия для второй смены, а вузы перевели студентов на дистанционный формат обучения. По рекомендации властей, из-за непогоды сокращен рабочий день в учреждениях и на предприятиях. Коммунальные службы Приморья переведены в состояние повышенной готовности.

Циклон уже начал смещаться на территорию Хабаровского края - там сильная метель. В понедельник утром на трех трассах закрыто движение междугородних автобусов.

Стихия внесла коррективы и в работу аэропорта Петропавловска-Камчатского. Задерживается много рейсов. На полуострове снег с дождем и штормовой ветер порывами до 30 метров в секунду.

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