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Москвичей предупредили о резком похолодании

08:11
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Температура опустится сразу на 8 градусов

Синоптики предупредили жителей московского региона о резком похолодании. Температура опустится сразу на 8 градусов, сообщили в Гидрометцентре.
Москвичей предупредили о январских морозах в ноябре

В понедельник, 22 ноября, в Москве осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба - это немного ниже нормы. В течение дня температура не опустится ниже отметки минус два.

Однако в ночь на вторник, 23 ноября, похолодает до минус 6-8 градусов, гололедица и ветер до 10 метров в секунду. Такая же погода сохранится в ночь на среду. По данным Гидрометцентра, после резкого падения температура начнет постепенно повышаться, и к субботе воздух прогреется до плюс пяти градусов.

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