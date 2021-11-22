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Экс-командир Северного флота рассказал о роли НАТО в гибели "Курска"

08:41
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Подлодка затонула после столкновения с субмариной НАТО, считает адмирал

Атомная подводная лодка "Курск" затонула в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов.
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По словам Попова, подлодка НАТО следила за "Курском" и не сумела обеспечить необходимую безопасность, допустив слишком сильное сближение, либо маневр "Курска" привел к потере контакта.

— Он перестает его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот, вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну, я моделирую, — рассказал моряк.

В результате "Курск" получил удар в носовую часть, а подлодка НАТО могла столкнуться и хвостовой частью, и носовой. От столкновения и последовавшего взрыва на борту российской субмарины подлодка НАТО также пострадала, "почему и лежала тоже на грунте до восстановления способности двигаться, но с ограничениями", отметил Попов.

После этого иностранная лодка подавала сигналы СОС. Восстановив способность к перемещению, она направилась к себе на базу, что было зафиксировано российской противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии, рассказал адмирал.

Субмарина НАТО находилась в районе столкновения, подчеркнул адмирал, однако назвать ее он отказался, хотя и подчеркнул, что "с вероятностью 90%" знает ее название. Для конкретных обвинений требуется привести доказательства, выложить которые нельзя, пояснил Попов в интервью РИА Новости.

Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Эта трагедия унесла жизни 118 подводников Северного флота. Все члены экипажа были посмертно награждены орденами Мужества, а командиру лодки было присвоено звание Героя России. Следователи пришли к выводу, что на борту субмарины взорвалась торпеда. Начавшийся после этого пожар стал причиной детонации других зарядов.

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