Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц

Конкретные сроки Даниил Егоров не назвал

Российские власти планируют отказаться от нормы, требующей от физических лиц предоставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Об этом рассказал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

По словам главы ФНС, ведомство старается обеспечить комфорт налогоплательщиков, считая снятие издержек с их плеч своим вкладом в повышение конкурентоспособности российской экономики. Ввиду этого общая стратегия развития налоговой системы направлена в том числе на отказ от деклараций в большинстве случаев.

Егоров напомнил, что с 2021 года россияне получили возможность оформлять имущественные налоговые вычеты без подачи налоговой декларации, только на основании заявления.

В настоящее время если ФНС имеет доступ к данным, на основании которых можно рассчитать налог, это производится без декларации. В остальных случаях налогоплательщикам приходится декларировать свои доходы. За год декларации подают 14 млн физических лиц.

Конкретные сроки отказа до налоговых деклараций для физлиц Егоров не назвал, отметив лишь, что ведомство планирует отказаться от них в большинстве случаев "в перспективе", сообщает РБК.

В сентябре Министерство финансов предложило внести ряд корректировок в налогообложение физических лиц. В частности, ведомство предлагает обязать сотрудников российских компаний, работающих удаленно из других стран, платить налог на доходы физлиц по законодательству России.

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