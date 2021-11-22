ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц

08:21
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Конкретные сроки Даниил Егоров не назвал

Российские власти планируют отказаться от нормы, требующей от физических лиц предоставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Об этом рассказал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
Россиянам разъяснили причину увеличения налога на недвижимость

По словам главы ФНС, ведомство старается обеспечить комфорт налогоплательщиков, считая снятие издержек с их плеч своим вкладом в повышение конкурентоспособности российской экономики. Ввиду этого общая стратегия развития налоговой системы направлена в том числе на отказ от деклараций в большинстве случаев.

Егоров напомнил, что с 2021 года россияне получили возможность оформлять имущественные налоговые вычеты без подачи налоговой декларации, только на основании заявления.

В настоящее время если ФНС имеет доступ к данным, на основании которых можно рассчитать налог, это производится без декларации. В остальных случаях налогоплательщикам приходится декларировать свои доходы. За год декларации подают 14 млн физических лиц.

Конкретные сроки отказа до налоговых деклараций для физлиц Егоров не назвал, отметив лишь, что ведомство планирует отказаться от них в большинстве случаев "в перспективе", сообщает РБК.

В сентябре Министерство финансов предложило внести ряд корректировок в налогообложение физических лиц. В частности, ведомство предлагает обязать сотрудников российских компаний, работающих удаленно из других стран, платить налог на доходы физлиц по законодательству России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Налоговая инспекция
Налоговая инспекция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.