"Ушел из-под атаки": Гинцбург объяснил ограниченный срок действия прививки

Все дело в появлении новых штаммов

Коронавирус с появлением новых штаммов ушел из-под атаки вакцин. Ученые надеются получить препарат, которым можно будет прививаться раз в пять-десять лет, а не каждые полгода – но все зависит от того, с какими еще мутациями COVID-19 придется столкнуться, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Срок действия "Спутник V" против тех штаммов, уханьского и последующих вариантов, мы очень надеялись, что будет не один год и, может, не два года. А гораздо дольше. Потому что клетки памяти сохраняются по всей видимости очень долго. Но штамм изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, синтезированные клетками памяти", - сообщил Гинцбург агентству РИА Новости.

По словам вирусолога, в результате эту вакцину приходится вводить раз в полгода. Гинцбург ответил на вопрос, есть ли предпосылки для создания вакцины от коронавируса, которую можно будет вводить раз в пять или десять лет.

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