Эксперт рассказала, во сколько обойдется новогодний стол

Затраты на семью из четырех человек составят почти 11,5 тысячи рублей

Расходы на праздничный стол к Новому году для семьи из четырех человек составят почти 11,5 тысячи рублей. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова.

Рассматривался вариант праздничного угощения, включающий салат оливье, мясные и рыбные деликатесы (в том числе икра), овощи, фрукты, шампанское и крепкие спиртные напитки. Общие затраты на эти продукты, по словам Мясниковой, составят 11 499 рублей.

При этом в 2020 году накрыть новогодний стол на семью из четырех человек, исходя из того же продуктового набора, стоило на 8,73% меньше.

Сладости и выпечка для праздничного чаепития подорожали, однако более умеренно. Цены на торты увеличились на 7,56%, на шоколадные конфеты — на 5,75%. Кексы и рулеты выросли в цене на 9,53%, рассказала эксперт АГН "Москва".

Ранее производители алкогольных напитков рассказали, что дефицита шампанских и игристых вин на российском рынке к концу 2021 года не ожидается. Однако цены на эту продукцию к новогодним праздникам вырастут — в пределах инфляции, на 5-7%.

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