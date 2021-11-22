ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне назвали размер достойной пенсии

08:46
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Самые высокие пенсионные ожидания - в Москве

Живущие в крупнейших городах страны россияне назвали размер достойной пенсии. Он увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом.

По данным исследования портала Superjob, которое приводит РБК, люди младше 24 лет считают достойной пенсию в 35,8 тысячи рублей. Опрошенные старше 45 лет назвали сумму в 45 тысяч рублей. В среднем, по мнению россиян, достойная пенсия составляет 43 тысяч рублей.

Пенсионные ожидания разделились в зависимости от города проживания. Так жители Москвы назвали достойной пенсию в 48 тысяч рублей. На втором месте – Санкт-Петербург (47 тысяч). Самые низкие пенсионные ожидания в Ижевске и Кирове – 39,4 и 39 тысяч соответственно.

Выросло и число тех, кто считает, что после выхода на пенсию сможет жить на государственные выплаты. В среднем по стране 28 процентов опрошенных заявили, что после достижения пенсии будут работать и жить на зарплату. Почти каждый рассчитывает на государственную пенсию, 14 процентов собираются жить на сбережения, а еще 4 процента — на выплаты негосударственных пенсионных фондов. 7% назвали иные источники дохода, например поступления от сдачи в аренду недвижимости и дивиденды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Пенсионеры поют
Пенсионеры поют
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.