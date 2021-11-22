Самые высокие пенсионные ожидания - в Москве

Живущие в крупнейших городах страны россияне назвали размер достойной пенсии. Он увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом.

По данным исследования портала Superjob, которое приводит РБК, люди младше 24 лет считают достойной пенсию в 35,8 тысячи рублей. Опрошенные старше 45 лет назвали сумму в 45 тысяч рублей. В среднем, по мнению россиян, достойная пенсия составляет 43 тысяч рублей.

Пенсионные ожидания разделились в зависимости от города проживания. Так жители Москвы назвали достойной пенсию в 48 тысяч рублей. На втором месте – Санкт-Петербург (47 тысяч). Самые низкие пенсионные ожидания в Ижевске и Кирове – 39,4 и 39 тысяч соответственно.

Выросло и число тех, кто считает, что после выхода на пенсию сможет жить на государственные выплаты. В среднем по стране 28 процентов опрошенных заявили, что после достижения пенсии будут работать и жить на зарплату. Почти каждый рассчитывает на государственную пенсию, 14 процентов собираются жить на сбережения, а еще 4 процента — на выплаты негосударственных пенсионных фондов. 7% назвали иные источники дохода, например поступления от сдачи в аренду недвижимости и дивиденды.

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