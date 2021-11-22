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Появились подробности о назальной вакцине Роспотребнадзора от COVID-19

09:22
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Препарат будет также формировать иммунитет против норовирусной инфекции

В Нижегородском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора разрабатывают прототип вакцины, которая будет действовать против коронавирусной и норовирусной инфекций.

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Как рассказал заведующий лабораторией иммунохимии НИИ профессор Виктор Новиков, интраназальный (вводится через нос) препарат будет стимулировать работу иммунитета против заражения COVID-19 и норовируса. Молекулярная платформа вакцины представляет собой вирусоподобные частицы на основе белков норовируса человека, который вызывает кишечные расстройства, в основном у детей и пожилых людей. В модифицированных частицах норовируса находится фрагмент нового коронавируса — так называемый рецептор-связывающий домен S-белка, который связывается с клеткой для проникновения в нее.

Норовирус был выбран в качестве второго патогена осознанно: от вызываемой им инфекции нет вакцин, но патоген становится все более распространен, занимая нишу ротавируса, против которого в России недавно ввели вакцинацию.

Предварительные эксперименты на лабораторных мышах показали, что побочных эффектов у прототипа препарата пока нет. Он способен формировать устойчивый иммунитет в виде антител против нового коронавируса и норовируса.

Исследователи рассчитывают в случае выделения финансирования начать клинические испытания через два года, сообщают "Известия".

Ранее в Центре имени Гамалеи рассказали о ходе работы над назальной формой вакцины от COVID-19 “Спутник V”, которая позволяет сформировать так называемый барьерный иммунитет.

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