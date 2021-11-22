Появились подробности о назальной вакцине Роспотребнадзора от COVID-19

Препарат будет также формировать иммунитет против норовирусной инфекции
В Нижегородском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора разрабатывают прототип вакцины, которая будет действовать против коронавирусной и норовирусной инфекций.
Как рассказал заведующий лабораторией иммунохимии НИИ профессор Виктор Новиков, интраназальный (вводится через нос) препарат будет стимулировать работу иммунитета против заражения COVID-19 и норовируса. Молекулярная платформа вакцины представляет собой вирусоподобные частицы на основе белков норовируса человека, который вызывает кишечные расстройства, в основном у детей и пожилых людей. В модифицированных частицах норовируса находится фрагмент нового коронавируса — так называемый рецептор-связывающий домен S-белка, который связывается с клеткой для проникновения в нее.
Норовирус был выбран в качестве второго патогена осознанно: от вызываемой им инфекции нет вакцин, но патоген становится все более распространен, занимая нишу ротавируса, против которого в России недавно ввели вакцинацию.
Предварительные эксперименты на лабораторных мышах показали, что побочных эффектов у прототипа препарата пока нет. Он способен формировать устойчивый иммунитет в виде антител против нового коронавируса и норовируса.
Исследователи рассчитывают в случае выделения финансирования начать клинические испытания через два года, сообщают "Известия".
Ранее в Центре имени Гамалеи рассказали о ходе работы над назальной формой вакцины от COVID-19 “Спутник V”, которая позволяет сформировать так называемый барьерный иммунитет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram