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Причиной смерти Нины Руслановой мог стать коронавирус

08:59
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Актриса попала в больницу c COVID-19 за 10 дней до своей смерти

Не стало Нины Руслановой. На сцене и в кино она всегда была настолько искренней, что казалось, её героини - это она сама. Не поверить им было невозможно. Да и с режиссерами везло - самая первая роль была в фильме Киры Муратовой.

Это был дебют студентки Щукинского училища. А потом еще более полутора сотен ролей, и ни одной проходной. Режиссеры любили Русланову за обаяние и непосредственность. Ей легко давались и комедийные характеры, и драматические: Марья из многосерийной саги "Тени исчезают в полдень" - сильная героиня, способная на большую любовь. После этой картины пришла первая волна популярности, потом были "Афоня", "Цыган", "Зимняя вишня", "Завтра была война", "Собачье сердце".

Русланова говорила, что как и её героини, она всего добивалась сама. Воспитанница детского дома, Нина Ивановна даже не знала, когда родилась - фамилию дали в честь знаменитой певицы Лидии Руслановой, а дату рождения пришлось выбирать самой. И она выбрала красный день календаря - по праздникам в детдоме устраивали концерты и вкусно кормили.

Нины Руслановой не стало после тяжелой болезни. Как передает РЕН, за 10 дней до смерти она была госпитализирована в больницу с коронавирусом. При этом сначала актриса отказывалась от госпитализации.

Руслановой было 75 лет. В памяти нескольких поколений она останется человеком открытым и любящим своих зрителей, сердца которых она покорила навсегда.
 

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