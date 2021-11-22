Закон о запрете упоминания национальности преступника внесен в Госдуму

Это обусловлено необходимостью сохранения межнационального согласия

Законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании причастных к преступлениям лиц внесен в Госдуму. Инициатором выступил парламент Чеченской республики.

"Проектом федерального закона… предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта объясняют, что он необходим для сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России, передает ТАСС.

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