Пять человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в США

Внедорожник протаранил рождественскую процессию
В американском штате Висконсин автомобиль въехал в рождественскую процессию. По уточненным данным, пять человек погибли, более сорока пострадали.
Автомобиль на полной скорости протаранил праздничный парад, когда он уже заканчивался. Водителю удалось скрыться.
В больницы доставлены 30 пострадавших в результате наезда автомобиля. Несколько из них находятся в критическом состоянии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram