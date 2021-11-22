Пять человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в США

Внедорожник протаранил рождественскую процессию

В американском штате Висконсин автомобиль въехал в рождественскую процессию. По уточненным данным, пять человек погибли, более сорока пострадали.

Автомобиль на полной скорости протаранил праздничный парад, когда он уже заканчивался. Водителю удалось скрыться.

В больницы доставлены 30 пострадавших в результате наезда автомобиля. Несколько из них находятся в критическом состоянии.

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