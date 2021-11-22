Появилось видео наезда внедорожника на толпу в Висконсине

Погибли пять человек

Опубликовано видео инцидента в городе Уокеш американского штата Висконсин. Красный внедорожник пробил полицейское заграждение, врезался в музыкантов духового оркестра и, не останавливаясь, проезжает сквозь толпу. Момент наезда был зафиксирован камерами, транслировавшими мероприятие в "Фейсбуке".

Полиция штата уже арестовала водителя внедорожника. По последним данным, в результате инцидента погибли 5 человек. Еще более 40, в том числе 15 детей, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленные источники в полиции, наезд, по всей видимости, имеет отношение к криминальной разборке, которая незадолго до этого произошла в соседнем квартале. По версии следователей, водитель также участвовал в драке и въехал в толпу во время попытки скрыться от преследовавших его бандитов.

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