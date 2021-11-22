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В Приморье снежный шторм сносил машины в кюветы (видео)

11:50
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Циклон направляется в сторону Хабаровского края

Температурные качели ждут жителей сразу нескольких российских регионов. По прогнозам синоптиков, в Сибири столбики термометров на грядущей неделе поднимутся на 20 градусов. В то же время на Урале и Поволжье резко похолодает. А вот Дальний Восток уже во власти снежного циклона. В Хабаровском крае ограничено движение междугородних автобусов. А в Приморье около полутора тысяч жителей остались без света.
Снежный циклон оставил без света более тысячи жителей Приморья

Утром скользкие дороги сковали километровые пробки. Одни катились с сопок, другие не могли самостоятельно заехать в горку. Большегрузам ограничили проезд в город. Но и остальным авто не везде можно проехать.

Циклон накрыл все южные районы Приморья. Без света остались более полутора тысяч жителей. Энергетики в экстренном порядке восстанавливают электроснабжение. На краевых трассах машины сносило в кюветы даже на скорости 60 километрах в час.

Дождь, с порывами ветра до 30 метров в секунду. Затем мокрый снег. За ночь только во Владивостоке выпало 12 миллиметров осадков. Более 120 единиц дорожной техники чистят и обрабатывают реагентами городские магистрали.

Работодателям рекомендовали отпустить сотрудников уже к обеду. В школах первая смена уроки закончила гораздо раньше, во второй для начальных классов отменили занятия.

По прогнозам, в Приморье ожидают резкое похолодание. А циклон постепенно смещается в сторону Хабаровского края. Там уже сильный снегопад, метель. Ограниченно автобусное сообщение. Введен режим повышенной готовности.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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