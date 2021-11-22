Дороге жизни – 80 лет: как она спасла Ленинград во время блокады

Первая колонна грузовиков доставила в город 33 тонны хлеба

Важная дата в истории Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад заработала Дорога жизни. Путь по льду Ладожского озера - единственная связь с большой землей - для блокадного Ленинграда стал символом надежды. И помог выжить тысячам людей, которые даже в осадном положении вели непримиримую борьбу с фашистскими захватчиками.

Самый знаменитый памятник Ленинградской блокаде. Две бетонных полуарки, символизирующие разорванное вражеское кольцо. От Вечного огня к воде ведут следы колесных шин. Именно здесь, на западном берегу Ладожского озера, начиналась знаменитая ледовая трасса.

Не было бы в стране такой народной артистки, как Ольга Антонова, если бы не Ладога. Четырехлетней девочкой ее эвакуировали из осажденного Ленинграда именно по льду озера, в декабре 41-го. Тот путь, с одного берега на другой, одно из самых сильных воспоминаний всей жизни.

Создание полноценного движения на льду Ладожского озера — крупнейшего пресноводного водоема Европы и второго по величине в России — это была рискованная, но блестящая идея, признают военные историки. Грандиозный проект советского командования до сих пор не имеет мировых аналогов.

Работы по проектированию начались в сентябре 1941-го. Инженерные расчеты, аэрофотосъемки - техническая документация составила 34-страничный том. Строительство решено было начать, когда толщина льда достигнет 15 сантиметров. 17 ноября по Ладоге отправилась пешая разведка в сопровождении двух местных рыбаков.

"Ладожское озеро – оно никогда не замерзает полностью, даже в страшные морозы, на Ладожском озере очень страшный ледовый режим: подводные течения, которые дают трещины в самых неожиданных местах при любой температуре. Поэтому температура может быть и -30, а грузовики все равно будут идти по оси в воде", - рассказал ученый секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Александр Кутузов.

Ледовое автомобильное сообщение между деревнями Ваганово и Кобона на западном и восточном берегах Ладоги началось 22 ноября 1941 года. Первая колонна грузовиков доставила в город 33 тонны такого драгоценного хлеба. Но начало эксплуатации все же было неудачным. За первую неделю под лед провалились десятки саней с лошадьми и 52 машины. К началу декабря — 126.

На дне Ладоги, в 8 километрах от берега, нашли ось от машины и кабину. Даже ключи зажигания были на месте. Остальное воссоздано реставраторами. Грузовик будет стоять у здания музея на берегу Невы. Как напоминание о том, сколько их там еще осталось под водой.

К декабрю 1941-го, когда установились печально знаменитые морозы первой блокадной зимы, лед на озере окреп. Началась массовая эвакуация ленинградцев. Ледовая дорога заработала как полноценная автомобильная трасса.

За две блокадные зимы по ледовой дороге было перевезено более миллиона тонн грузов и почти полтора миллиона человек. Сколькими нечеловеческими усилиями, неназванными подвигами, не оцененными жертвами это было достигнуто — точно не сосчитать. Но Ленинград выжил в ту первую страшную зиму именно благодаря Ладоге. Уже намного позже, после войны, Военную автомобильную дорогу номер 101, "дорогу ВАД", как называли ее тогда, переименовали в Дорогу жизни.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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