В Татарстане система QR-кодов заработала в общественном транспорте

Регионы вводят новые меры из-за ситуации с ковидом

В некоторых регионах вводят дополнительные ограничения. Необходимо помнить и о ревакцинации. Повторную прививку накануне сделал президент.

Вакцинация, введение системы QR-кодов и других ограничений дают результаты. Эти тенденции очевидны, говорят врачи, работающие в "красных зонах".

Обстановка стабилизируется в Красноярском крае. Но отказываться от ограничений пока рано. На Кубани с этой недели без сертификатов не пустят в кафе, рестораны, торговые и развлекательные центры.

В Кировской области QR-код нужен, чтобы попасть в непродуктовые магазины, автосервисы, ателье, салоны сотовой связи. А в Татарстане он необходим и для проезда в общественном транспорте.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

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