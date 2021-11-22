Москвичам пообещали оттепель после недолгих морозов

Оттепель не даст образоваться постоянному снежному покрову

Морозная погода продержится в Москве недолго, ее сменит оттепель. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Синоптик предупредил, что 22 и 23 ноября в столице будет прохладно: в понедельник максимальная температуру днем составит от нуля до минус двух градусов, во вторник столбики термометров будут опускаться до трех градусов ниже нуля. По ночам ожидается минус пять — минус семь градусов, в Московской области возможно до девяти градусов мороза.

Однако уже в среду, 24 ноября, характер погоды изменится: появится облачность, пройдут осадки. В ночь на четверг температура повысится до нуля, ожидается мокрый снег. Днем в четверг и в пятницу, по прогнозам метеорологов, обойдется без существенных осадков, температура воздуха и в дневные, и в ночные часы составит от нуля до минус двух градусов.

В воскресенье снова пройдет снег с дождем и потеплеет до нуля — плюс одного градуса, будет облачно.

Синенков пояснил, что в центр Европейской части России вновь будет поступать относительно теплый воздух с юга и юго-запада. Такая оттепель не даст образоваться постоянному снежному покрову, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 23 ноября, похолодает до минус 6-8 градусов, гололедица и ветер до 10 метров в секунду. Такая же погода сохранится в ночь на среду.

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