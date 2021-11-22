ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цена на красную икру достигла исторического максимума

10:18
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

За последние 20 лет деликатес подорожал более чем в 7 раз

Красная искра рекордно подорожала: розничные цены на деликатес достигли исторического максимума. Эксперты отмечают, что цены повысились несмотря на весьма успешные итоги сезона добычи лососевых.
Черная икра в России серьезно подешевела

Килограмм красной искры в рознице стоит более 5 тысяч рублей. За последние 20 лет деликатес подорожал в 7,4 раза: в октябре 2000-го килограмм обходился в 675 рублей и 20 копеек, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Цены на красную рыбу также повысились. Один килограмм лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде в октябре 2021 стоит 845,3 рубля. Годом ранее он стоил 726,9 рубля – повышение составило 16%.

Эксперты называют несколько причин роста цен. В Росрыболовстве считают, что перед Новым годом ситуацией воспользовались спекулянты, чтобы сбыть остатки на складах. Сыграла роль и самая неудачная за последние пять лет путина прошлого года - в итоге возник дефицит, а затем и повышенный спрос. Кроме того, на стоимость деликатеса повлияло почти двукратное подорожание перевозок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Красная икра
Красная икра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.