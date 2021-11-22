Цена на красную икру достигла исторического максимума

За последние 20 лет деликатес подорожал более чем в 7 раз

Красная искра рекордно подорожала: розничные цены на деликатес достигли исторического максимума. Эксперты отмечают, что цены повысились несмотря на весьма успешные итоги сезона добычи лососевых.

Килограмм красной искры в рознице стоит более 5 тысяч рублей. За последние 20 лет деликатес подорожал в 7,4 раза: в октябре 2000-го килограмм обходился в 675 рублей и 20 копеек, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Цены на красную рыбу также повысились. Один килограмм лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде в октябре 2021 стоит 845,3 рубля. Годом ранее он стоил 726,9 рубля – повышение составило 16%.

Эксперты называют несколько причин роста цен. В Росрыболовстве считают, что перед Новым годом ситуацией воспользовались спекулянты, чтобы сбыть остатки на складах. Сыграла роль и самая неудачная за последние пять лет путина прошлого года - в итоге возник дефицит, а затем и повышенный спрос. Кроме того, на стоимость деликатеса повлияло почти двукратное подорожание перевозок.

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