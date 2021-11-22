Задержанных в Дании участников российской экспедиции отправили на родину

Россияне направляются в Калининград

Все участники научной экспедиции перемещены с задержанного в Дании судна "Академик Иоффе" возвращаются в Россию. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказали в Министерстве науки и высшего образования.

В ведомстве уточнили, что члены экспедиции переместились на борт судна "Академик Николай Страхов". В настоящее время оно следует в порт Калининград, уточняется в официальном Telegram-канале министерства.

О задержании в Дании российского судна "Академик Иоффе" стало известно 4 ноября. Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью судна.

Как рассказала атташе посольства России в Копенгагене Мария Сыроватко, судно "Академик Иоффе" оставалось на рейде в порту Скагена. Члены экипажа и научные сотрудники не покидали борт судна, хотя ограничительные меры в их отношении не вводились.

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