Врач объяснила, как помочь организму адаптироваться к холодам

Необходимо тренировать холодовые рецепторы

Зимой при низких температурах воздуха приходится помогать организму адаптироваться. О том, как это сделать, рассказала терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.

Эксперт пояснила, что требуется повышать толерантность к холоду и тренировать холодовые рецепторы. Это не подразумевает купаний в ледяной проруби, достаточно периодически устраивать организму минимальное охлаждение, снижая температуру в комнате.

Романенко посоветовала спать при температуре от 18 до 22 градусов. Если в комнате будет 30 градусов тепла, даже в десять градусов на улице человек будет чувствовать себя замерзшими, риск переохлаждения возрастет.

Также можно умывать лицо и мыть руки прохладной водой, принимать комфортный прохладный душ. Это помогает настроить холодовые рецепторы на адекватную работу в зимний период.

Адаптироваться к смене погоды также поможет правильная одежда — когда на улице мы не мерзнем, но можем быть физически активны. Если становится жарко, риск переохлаждения увеличивается в разы. При этом необходимо держать в тепле ноги и руки, это "обманывает" мозг и позволяет не чувствовать зябкость.

Эксперт также призвала не забывать о прогулках на свежем воздухе и о правильном режиме сна. Калорийность питания поздней осенью и зимой может быть немного выше, чем летом, но рацион должен быть сбалансированным, с упором на овощи и фрукты, указала Романенко в интервью радио Sputnik.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург объяснил, какие правила стоит учитывать при составлении зимнего рациона. Он подчеркнул, что если во всем положиться на инстинкты, можно прочувствовать на себе неприятные последствия подобной диеты.

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