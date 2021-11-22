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Развеян миф о силе иммунитета после COVID-19 и вакцинации

11:00
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Нет подтверждений, что после болезни иммунитет слабее

Сведения о том, что иммунитет после перенесенного коронавируса слабее, чем иммунитет после вакцинации, не соответствуют действительности. Об этом рассказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.
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Эксперт пояснил, что уровень иммунитета зависит от состояния иммунной системы, при этом неважно, приобрел человек иммунитет после заболевания или в результате вакцинации.

С другой стороны, иммунитет после вакцинации обходится организму легче, нежели иммунитет после перенесенного заболевания, оставляющего длительные последствия для здоровья.

С этой точки зрения приобретать иммунитет через заболевание для человека более опасно, цитирует Козловских агентство "Прайм".

Между тем в Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 67%. Более 6 миллионов жителей столицы сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса.

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