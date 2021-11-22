Развеян миф о силе иммунитета после COVID-19 и вакцинации

Нет подтверждений, что после болезни иммунитет слабее

Сведения о том, что иммунитет после перенесенного коронавируса слабее, чем иммунитет после вакцинации, не соответствуют действительности. Об этом рассказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

Эксперт пояснил, что уровень иммунитета зависит от состояния иммунной системы, при этом неважно, приобрел человек иммунитет после заболевания или в результате вакцинации.

С другой стороны, иммунитет после вакцинации обходится организму легче, нежели иммунитет после перенесенного заболевания, оставляющего длительные последствия для здоровья.

С этой точки зрения приобретать иммунитет через заболевание для человека более опасно, цитирует Козловских агентство "Прайм".

Между тем в Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 67%. Более 6 миллионов жителей столицы сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса.

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