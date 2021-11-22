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Названа причина массового отравления в Новосибирске

10:51
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Пострадали более 20 человек

Прокуратура начала проверку по факту массового отравления в Татарске Новосибирской области. В городскую больницу с характерными симптомами обратились более 20 человек. Как выяснилось, все пострадавшие покупали еду в одном кафе.
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"Предварительно установлено, что в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Татарская ЦРБ" обратились более 20 местных жителей с подозрением на отравление", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Все заболевшие заявили, что днем ранее покупали продукты питания в кафе "Суши-Хаус". Межрайонный прокурор Илья Черкас со специалистами Роспотребнадзора выехал на место происшествия. Они проверят, как соблюдается на предприятии санитарно-эпидемиологическое законодательство, передает РИА Новости.

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