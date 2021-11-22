ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина рассказала о развитии в Москве формата межрегиональных фермерских ярмарок

11:03
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Сейчас в Москве работают 53 круглогодичные ярмарки

Жители столицы смогут попробовать качественную отечественную продукцию на городских межрегиональных ярмарках. Пять лет назад в Москве было две круглогодичные ярмарки, сейчас их уже 53, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Развивая такой формат в дополнение к уже имеющимся, мы расширяем для горожан выбор лучших товаров в пешей доступности. На круглогодичных ярмарках жители могут купить продукты отечественных производителей более чем из 40 регионов - Крыма, Кубани, Ставропольского края, Мурманской, Липецкой, Астраханской областей и многих других", - рассказала Сергунина.

На ярмарках представлен широкий выбор фруктов и овощей, молочной продукции, мясных изделий, рыбы, меда, мучных и кондитерских изделий. Ежедневно продается более 15 тыс. кг различных товаров.

Сами ярмарочные павильоны выполнены в 10 тематиках, в том числе "Крым", "Франция", "Япония", "Ампир", "Средневековый замок", "Купеческий стиль".

Ярмарки открываются с учетом пожеланий москвичей в тех местах, где нужно дополнить ассортимент за счет фермерской продукции. Дизайн каждого павильона выбирают жители на портале "Активный гражданин".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Ярмарка
Ярмарка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.