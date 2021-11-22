Сергунина рассказала о развитии в Москве формата межрегиональных фермерских ярмарок

Сейчас в Москве работают 53 круглогодичные ярмарки

Жители столицы смогут попробовать качественную отечественную продукцию на городских межрегиональных ярмарках. Пять лет назад в Москве было две круглогодичные ярмарки, сейчас их уже 53, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Развивая такой формат в дополнение к уже имеющимся, мы расширяем для горожан выбор лучших товаров в пешей доступности. На круглогодичных ярмарках жители могут купить продукты отечественных производителей более чем из 40 регионов - Крыма, Кубани, Ставропольского края, Мурманской, Липецкой, Астраханской областей и многих других", - рассказала Сергунина.

На ярмарках представлен широкий выбор фруктов и овощей, молочной продукции, мясных изделий, рыбы, меда, мучных и кондитерских изделий. Ежедневно продается более 15 тыс. кг различных товаров.

Сами ярмарочные павильоны выполнены в 10 тематиках, в том числе "Крым", "Франция", "Япония", "Ампир", "Средневековый замок", "Купеческий стиль".

Ярмарки открываются с учетом пожеланий москвичей в тех местах, где нужно дополнить ассортимент за счет фермерской продукции. Дизайн каждого павильона выбирают жители на портале "Активный гражданин".

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