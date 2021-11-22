Производители предупредили о предстоящем подорожании сладостей

Это связано с ростом цен на сырье и упаковку

Цены на кондитерские изделия в преддверии Нового года вырастут. Об этом производители сладостей уведомили представителей розничной торговли.

В частности, производитель "Акконд" собирается с 1 декабря увеличить ценник на различные товары от 4,7 до 20,5%. В в октябре бренды "Красный Октябрь", "Бабаевский" и "Коркунов" повысили расценки на 6%.

Производители объясняют подорожание кондитерских изделий ростом затрат на муку, сахар, жиры и другие ингредиенты. Помимо этого они указывают на увеличение стоимости упаковочных и горюче-смазочных материалов.

Ритейлеры заверяют в стремлении сдержать подорожание сладостей для покупателей, демпфируя рост закупочных цен за счет экономии собственных затрат, чтобы увеличение цен на прилавках происходило меньшими темпами.

В Министерстве сельского хозяйства, комментируя ситуацию, указали, что предприятия российской кондитерской промышленности сейчас работают в условиях значительного роста издержек. При этом в ведомстве заявили, что повышение отпускной стоимости кондитерских изделий не носит системного характера и затрагивает только отдельные предприятия и ассортиментные позиции, пишут "Известия".

Ранее стало известно, что накрыть праздничный новогодний стол на семью из четырех человек обойдется почти в 11,5 тысячи рублей. При этом цены на торты с 2020 года увеличились на 7,56%, на шоколадные конфеты — на 5,75%. Кексы и рулеты выросли в цене на 9,53%.

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