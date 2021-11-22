В России за сутки выявили 35681 случай коронавируса

Вылечились 28713 заболевших

В России за минувшие сутки зарегистрирован 35681 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончался за сутки 1241 человек, выздоровели 28713 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2786. В Московской области за сутки заболели 1784 человека, в Санкт-Петербурге - 2215.

За весь период пандемии в стране выявлено 9366839 случаев инфекции. Умерли 265336 пациентов. Выздоровели 8053643 человека.

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