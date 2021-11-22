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На Западе признали обоснованность заявления Путина о "красных линиях"

11:40
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Москва требует уважать собственные интересы национальной безопасности

Рост напряженности в Донбассе и соблюдение интересов национальной безопасности России: это увидели западные эксперты в прозвучавшем на днях заявлении президента России о необходимости соблюдать "красные линии". Страны НАТО, по мнению Владимира Путина, их игнорируют. И мнение это вполне обоснованно, считает обозреватель американского журнала The National Interest Марк Эпископос.
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В Вашингтоне и европейских столицах в последнее время много говорят о скоплении российских войск у границ Европы. Однако многие уверены, что своими действиями Москва лишь обеспечивает собственные интересы национальной безопасности.

Некоторые заявляют, что Россия пытается разрушить отношения Украины с Западом. В результате что-то может случиться в ближайшие месяцы, поскольку российские воинские части продолжают оставаться у границ. С этим не согласен вице-президент и директор по исследованиям Центра национальных интересов Джордж Биби. Он уверен, что Москва рассматривает только дипломатические инструменты влияния.

 "Не думаю, что русские действительно хотят вторгнуться на Украину. Они предпочли бы найти здесь способ достижения взаимопонимания, не требующий войны. Я считаю, что это решаемая проблема", — цитирует Биби NI.

Приводится в статье и мнение российских экспертов. Они отмечают: Кремль недоволен тем, что Запад готов потакать стремлению Владимира Зеленского пересмотреть Минские соглашения или вообще "саботировать" их выполнение. А военное сотрудничество между Западом и Киевом в Москве рассматривают как попытку ввести Украину в НАТО через черный ход.

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