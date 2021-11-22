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Лукашенко обвинил ЕС в отказе идти на контакт по проблеме мигрантов

11:50
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

На польско-белорусской границе скопились две тысячи человек

Власти Евросоюза отказываются идти на контакт для решения проблемы с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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По словам Лукашенко, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель пообещала ему вынести обсуждение проблемы на уровень ЕС, однако "контактные лица ... на контакт даже не выходят".

Белорусский лидер заявил, что в таком случае "не надо никого ждать", а также пригрозил, что пресловутым контактным лицам будет закрыт въезд в страну. Даже без участия ЕС Белоруссия сама справится с ситуацией, заверил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии отметил, что все-таки "мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли", сообщает агентство "Белта".

Ранее Александр Лукашенко потребовал от властей Евросоюза открыть гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, остальным белорусские власти помогут вернуться домой. При этом "силой выталкивать" тех, кто не пожелает возвращаться на родину, не будут.

Пресс-секретарь Лукашенко заверил, что Минск выполняет свои обещания по урегулированию миграционного кризиса, тогда как ЕС еще даже не приступил к переговорам по решению данного вопроса на экспертном уровне.

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