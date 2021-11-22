Лукашенко обвинил ЕС в отказе идти на контакт по проблеме мигрантов

На польско-белорусской границе скопились две тысячи человек

Власти Евросоюза отказываются идти на контакт для решения проблемы с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель пообещала ему вынести обсуждение проблемы на уровень ЕС, однако "контактные лица ... на контакт даже не выходят".

Белорусский лидер заявил, что в таком случае "не надо никого ждать", а также пригрозил, что пресловутым контактным лицам будет закрыт въезд в страну. Даже без участия ЕС Белоруссия сама справится с ситуацией, заверил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии отметил, что все-таки "мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли", сообщает агентство "Белта".

Ранее Александр Лукашенко потребовал от властей Евросоюза открыть гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, остальным белорусские власти помогут вернуться домой. При этом "силой выталкивать" тех, кто не пожелает возвращаться на родину, не будут.

Пресс-секретарь Лукашенко заверил, что Минск выполняет свои обещания по урегулированию миграционного кризиса, тогда как ЕС еще даже не приступил к переговорам по решению данного вопроса на экспертном уровне.

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