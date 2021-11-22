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Названы дата и место прощания с Ниной Руслановой

11:36
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Похоронят актрису на Троекуровском кладбище

Прощание с Ниной Руслановой состоится 24 ноября в московском Доме кино. Об этом сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

Церемония прощания начнется в 11:00, рассказала она агентству РИА Новости. Похоронят Русланову на Троекуровском кладбище.

Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни. По данным СМИ, за десять дней до своей смерти она была госпитализирована с коронавирусом.

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