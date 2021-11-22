Невролог назвал причину неприятного последствия COVID-19

На фибромиалгию жалуется каждый десятый переболевший

Около 10% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, после выздоровления жалуются на так называемые мигрирующие боли в теле. О том, что их вызывает, рассказал врач-невролог Ойбек Тургунхужаев.

Эксперт пояснил, что это фибромиалгия — при ней наблюдаются боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног. Наряду с этим переболевшие COVID-19 жалуются на утомляемость, расстройство сна, "туман" в голове".

При сохраняющемся болевом синдроме следует проконсультироваться со специалистом. Если не будет выявлена какая-либо воспалительная реакция, причиной проблемы, скорее всего, является дисфункция нервной системы из-за коронавирусной инфекции.

Тургунхужаев рассказал, что в головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. После удара с течением времени ощущение боли проходит, потому что работает противоболевая система. Однако после COVID-19 эта система может не работать, так как инфекция способна провоцировать изменения в функционировании эндокринной, эмоциональной и противоболевой систем.

Лечение таких состояний предполагает применение препаратов, направленных на нейропатическую боль. Лекарства делятся на две группы: противоэпилептические препараты и антидепрессанты, обладающие обезболивающим действием. К этому можно подключить лечебную физкультуру и психотерапию хронической боли, рассказал невролог в интервью радио Sputnik.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что около 40% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, после выздоровления жалуются на повышенную утомляемость, у трети бывших пациентов отмечается одышка и проблемы со сном.

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