Невролог назвал причину неприятного последствия COVID-19

На фибромиалгию жалуется каждый десятый переболевший
Около 10% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, после выздоровления жалуются на так называемые мигрирующие боли в теле. О том, что их вызывает, рассказал врач-невролог Ойбек Тургунхужаев.
Эксперт пояснил, что это фибромиалгия — при ней наблюдаются боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног. Наряду с этим переболевшие COVID-19 жалуются на утомляемость, расстройство сна, "туман" в голове".
При сохраняющемся болевом синдроме следует проконсультироваться со специалистом. Если не будет выявлена какая-либо воспалительная реакция, причиной проблемы, скорее всего, является дисфункция нервной системы из-за коронавирусной инфекции.
Тургунхужаев рассказал, что в головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. После удара с течением времени ощущение боли проходит, потому что работает противоболевая система. Однако после COVID-19 эта система может не работать, так как инфекция способна провоцировать изменения в функционировании эндокринной, эмоциональной и противоболевой систем.
Лечение таких состояний предполагает применение препаратов, направленных на нейропатическую боль. Лекарства делятся на две группы: противоэпилептические препараты и антидепрессанты, обладающие обезболивающим действием. К этому можно подключить лечебную физкультуру и психотерапию хронической боли, рассказал невролог в интервью радио Sputnik.
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что около 40% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, после выздоровления жалуются на повышенную утомляемость, у трети бывших пациентов отмечается одышка и проблемы со сном.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram