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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Ники Поповой

12:00
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Девочка родилась со множественными пороками сердца

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Ники Поповой.

Ника родилась со множественными пороками сердца и уже в первые дни жизни перенесла серьезную операцию. Сейчас девочке 3 года, и она совсем не набирает вес. Это значит, что необходимо установить специальный биологический протез легочного клапана - он будет расширяться и расти вместе с ребёнком. Но родители сами собрать деньги на лечение не в силах.  Сделать это помогли вы - зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от папы Ники: "Огромное спасибо вам за помощь! Сбор средств на лечение Ники закрыт! Ваши добрые сердца подарили нам надежду на здоровое сердечко дочки. Как приятно осознавать, что в нашем мире есть добрые и отзывчивые к чужому горю люди! Я желаю, чтобы ваше окружение было таким же милосердным, как и вы! Пусть беда всегда обходит вас стороной!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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