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Лукашенко объяснил "диким" политикам последствия угроз Минску

12:08
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Слова белорусского лидера адресованы, в основном, Польше

Последствия угроз в адрес Минска со стороны Запада могут быть самыми серьезными. Как пояснил президент Белоруссии Александр Лукашенко, европейские страны в случае выполнения своих "обещаний" сами перекроют себе пути на восток.
Лукашенко обвинил ЕС в отказе идти на контакт по проблеме мигрантов

"Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют - погранпереход железнодорожный... Закроют – пожалуйста... Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер также отметил, что Евросоюз не идет на контакт по поводу решения проблемы с беженцами у границы с Польшей. По словам Лукашенко, помощь в решении вопроса обещала и.о. канцлера Германии Ангела Меркель. Однако проблему в ЕС даже не начинали рассматривать.

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