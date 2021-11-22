Рогозин пообещал россиянам космический интернет к 2024 году

Роскосмос получил первые средства на реализацию программы "Сфера"

Роскосмос получил первые средства на реализацию программы "Сфера" по обеспечению россиянам доступа в интернет из космоса. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказал руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.

В 2021 году Роскосмосу выделено 12 млрд рублей на лунную программу и программу "Сфера", в 2022 году госкорпорация должна получить еще 7 млрд рублей.

На данные средства планируется создать два летных прототипа космических аппаратов "Скиф" (интернет) и "Марафон" (интернет вещей), а также вывести в космос спутники связи "Экспресс-РВ". Как рассказал Рогозин, если все пойдет в соответствии с планом, россияне получат космический интернет в 2024 году.

К 2030 году госкорпорация намерена сосредоточить на различных орбитах около 600 спутников, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что количество интернет-пользователей в России в 2021 году выросло до 124 млн человек. Это составляет 85% населения страны. Услуги доступа в интернет в России предоставляют более 3 тысяч операторов связи.

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